Covid, Gela verso la zona rossa, in città 799 positivi e 31 morti

Sono complessivamente 799 i positivi a Gela, di cui 762 in isolamento domiciliare e 37 ricoverati in ospedale. I decessi, invece, sono 31. A fornire i numeri è stato il sindaco di Gela (Caltanissetta), Lucio Greco, durante una conferenza stampa convocata per annunciare l’istituzione, a partire da domani alle 14, della zona rossa in città. A chiederla al governatore Nello Musumeci è stato lo stesso primo cittadino dopo l’incremento dei casi in città. La stretta dovrebbe durare 10 giorni. “Sono numeri che devono fare riflettere tutte le persone di buonsenso – ha detto il sindaco -. Mi auguro che questi dieci giorni di fermo totale possano mettere la parola fine a questo aumento dei contagi e tornare alla normalità”.