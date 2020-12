Sommatino. Il sindaco Elisa Carbone annuncia le novità per i Bonus sociali.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone, tramite avviso alla cittadinanza ha reso note le novità relative ai bonus sociali. A partire dal prossimo 1 gennaio 2021, i bonus per il disagio economico riguardanti la fornitura di energia elettrica, idrica e di gas naturale saranno automaticamente riconosciuti.

Pertanto, secondo quanto comunicato dallo stesso sindaco, non sarà necessario procedere tramite CAF o Comune, ma sarà sufficiente richiedere l’attestazione ISEE.

I cittadini o i nuclei familiari aventi diritto vedranno erogato il bonus relativo in modo diretto da parte dell’INPS. I bonus in corso di erogazione verranno assegnati con le modalità attualmente in vigore.