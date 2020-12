San Cataldo. Variazione di bilancio per impinguare il capitolo di spesa per la prevenzione del randagismo.

SAN CATALDO. Variazione di bilancio 2021 per impinguare il capitolo di spesa inerente la prevenzione del randagismo. E’ quanto ha fatto la commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

E’ stato previsto di impinguare il capitolo del Ricovero cani per la prevenzione del randagismo, per l’esercizio finanziario 2021. Ciò poiché nell’ultimo bilancio approvato lo stanziamento previsto è di importo insufficiente.

Da qui la variazione dell’esercizio provvisorio 2021 che, in aumento è prevista in 80 mila euro, a fronte di una diminuzione dello stesso importo. La variazione, ovviamente, non ha alterato in alcun modo l’equilibrio di bilancio.