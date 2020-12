SAN CATALDO. Il Comune ha fatto un’importante comunicazione in merito alla raccolta differenziata. In particolare, è stato evidenziato che, in considerazione del fatto che domani, 24 dicembre, le discariche chiudono anticipatamente, è stato comunicato alla cittadinanza che i mastelli per la raccolta differenziata di carta e vetro devono essere esposti entro le ore 5 per consentire la raccolta e il trasporto in discarica del rifiuto differenziato.