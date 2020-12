San Cataldo. Nella solennità dell’Immacolata, grande emozione per il canto della Corale Ecclesia Mater.

SAN CATALDO. Nella giornata di oggi, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, la Corale Ecclesia Mater ha riproposto il canto di mons. Marco Frisina tratto dall’album Vergine Madre.

Una rappresentazione veramente emozionante che, per via delle restrizioni legate all’emergenza Covid, è stata fatta in streaming da remoto. Nonostante ciò, la Corale Ecclesia Mater ha dato vita ad una superba rappresentazione che ha veramente emozionato le tantissime persone che vi hanno assistito nel contesto di un evento che, nonostante l’emergenza Covid, non ha perso affatto tutto il suo emozionante carico di fede e devozione.