San Cataldo. L’Associazione Donatori Abzero anche a Natale è attiva sul fronte della donazione del sangue.

SAN CATALDO. Natale è tempo di doni, e allora ecco che c’è chi si accorge che donare sangue è anch’esso un gran dono in quanto contribuisce a salvare tante vite e a prestare soccorso a chi ha bisogno.

L’associazione Donatori AbZero di San Cataldo, in questo periodo natalizio non stacca certo la spina e prosegue nel suo costante impegno al fine di arginare l’emergenza plasma che, anche in questo periodo è forte. Il Centro Raccolta ABzero dell’Ospedale Raimondi di San Cataldo è aperto tutti i lunedì, giovedì e sabato, dalle 8.00 alle 11.30.

Il centro si trova subito dopo l’entrata dell’Ospedale. La donazione è sicura in quanto gli ambienti in cui avviene sono sanificati ed il personale che esegue i prelievi è continuamente sottoposto a controlli.

Per evitare le attese, si ricorda che è necessario prenotare la donazione chiamando o inviando un messaggio WhatsApp ai numeri 348 71 36 084 (tutte le mattine), 380 78 10 340 (solo il pomeriggio dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00).