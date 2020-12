San Cataldo. La Commissione invita famiglie dei pendolari a fare l’abbonamenti o a prenotare il posto per recarsi a scuola.

SAN CATALDO. In vista della riapertura delle scuole in presenza, prevista per il prossimo 7 gennaio 2021, dovendo la ditta che si occupa del trasporto pubblico organizzarsi e mettere in atto tutte le misure previste per contenere la diffusione del Covid, la Commissione straordinaria ha invitato le famiglie degli studenti pendolari a munirsi, in tempi rapidi, degli abbonamenti o, in alternativa, prenotare il posto.

Ciò, si legge in un avviso pubblico, per consentire alla “Sais trasporti” di predisporre il numero di autobus giornalieri da mettere a disposizione dell’utenza, tenuto conto che la capienza massima, così come attualmente previsto, è ridotta del 5o%.