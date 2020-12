San Cataldo. Intervento dell’on. Dedalo Pignatone (M5S) alla Camera: “No all’amianto nelle nostre Città”.

SAN CATALDO. Un appello forte per dire no al Piano regionale per l’amianto è stato fatto da parte del deputato nazionale Dedalo Pignatone (M5S). Nel corso del suo intervento alla Camera, il deputato sancataldese ha detto senza tanti giri di parole che si sta ponendo in essere uno scontro sempre più crescente tra le comunità del territorio nisseno e la Regione sulla questione legata al piano regionale per l’amianto.

Secondo il deputato del M5S il piano non può trovare spazio nei territori del nisseno. Il sito di Bosco è interessato da Subsidenza con rischio 4, per cui per Pignatone è impensabile poter stoccare l’amianto in quel sito, così come a Milena.

Il deputato ha portato la voce dei 22 Comuni della Provincia tutti uniti contro il Piano regionale per l’amianto: ” No all’amianto nelle nostre città. 22 sindaci: a qualcuno potrebbero sembrare pochi, ma in realtà sono una forza enorme, rappresentano tutta la provincia di Caltanissetta. Devono essere ascoltati. Da siciliano, alla Camera ho fatto un appello al Presidente della Regione Nello Musumeci: si fermi!