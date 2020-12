San Cataldo. Indetto dalla Chiesa Madre il concorso del presepe in famiglia on line “Admirabile Signum”.

SAN CATALDO. La Chiesa Madre ha indetto il concorso del presepe in famiglia on line 2020. Il concorso è stato denominato “Admirabile Signum”. E’ possibile prendervi parte compilando una scheda di partecipazione nella quale, oltre al nome e cognome dell’autore del Presepe, va indicato indirizzo e abitazione dove è ubicato il Presepe (Città, Via e n° civico), dimensione del Presepe.

Gli organizzatori del concorso hanno spiegato che quest’anno, a motivo della pandemia dovuta al Covid-19, non è possibile visitare a casa i presepi, per cui s’è voluto mantenere questo appuntamento del concorso, in modo semplice e nella forma digitale. Entro il Giorno santo di Natale, venerdì 25 dicembre 2020, è possibile inviare il modulo all’indirizzo e.mail: presepeinfamiglia@madrice.it con una foto del presepe che è stato realizzato a casa.

Il concorso è rivolto alle famiglie che risiedono nel territorio comunale di San Cataldo. Ad ogni partecipante verrà donato un attestato di partecipazione. Solo per informazioni è possibile contattare la Segreteria della Chiesa Madre esclusivamente all’indirizzo: info@madrice.it mentre per inviare la scheda di partecipazione e la foto del presepe bisogna utilizzare l’indirizzo e.mail: presepeinfamiglia@madrice.it.