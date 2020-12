San Cataldo. In Chiesa Madre tradizionale atto di venerazione all’Immacolata con i Vigili del Fuoco.

SAN CATALDO. Anche quest’anno, nel pieno e rigido rispetto da parte della Chiesa Madre, delle vigenti normative anti covid-19, si è svolto il solenne Atto di venerazione all’Immacolata, la cui statua è posta sulla facciata della Chiesa Madre, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta.

All’inizio della Concelebrazione Eucaristica, l’Arciprete della Città, don Biagio Biancheri, ha rivolto ai presenti il saluto e la benedizione del Cardinale Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma e Arciprete dell’Arcibasilica Lateranense, nel primo anniversario dell’affiliazione della Chiesa Madre alla Cattedra del Papa.

Nei giorni scorsi il Vicario del Papa ha inviato all’Arciprete Biancheri una lettera di auguri. Sono giunti all’Arciprete anche i saluti del Capitolo Lateranense e di Mons. Pacelli, Protonotario Apostolico che lo scorso anno ha portato a San Cataldo gli atti pontifici per l’affiliazione alla Cattedra del Papa. Presenti all’odierna liturgia il Commissario Straordinario del Comune, la dott.ssa Di Raimondo e le Autorità Civili e Militari.

Nel saluto iniziale l’Arciprete ha ringraziato il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Associazione nazionale degli stessi, per il loro appuntamento annuale in Chiesa Madre, in particolare il dott. Scarciotta, Comandante emerito e il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, nella persona del dott. Giovanni Palmieri.

Per coordinare al meglio la celebrazione nel rispetto dei protocolli del Governo con la CEI, si è potuto accedere in Chiesa Madre esclusivamente con i pass gratuiti prenotati nei giorni scorsi. Numerosi volontari hanno coordinato la celebrazione sia all’interno che all’esterno della Chiesa Madre. Anche in Piazza Madrice, per l’omaggio floreale all’Immacolata, i presenti hanno mantenuto la distanza prevista senza creare assembramenti nel rigido rispetto della norme.

Per quest’anno non si svolgerà l’attesa processione dell’Immacolata dalla Chiesa Madre al Convento, ma sarà il parroco dei padri Mercedari a presiedere la Santa Messa pomeridiana delle ore 17.00 in Chiesa Madre.

Nella preghiera durante l’Atto di venerazione all’Immacolata, in Piazza Madrice, l’Arciprete ha invocato la Madonna affinchè interceda per gli ammalati, in particolar modo per quanti sono stati colpiti dal Coronavirus e ha pregato anche per l’incerto futuro economico e lavorativo che stanno vivendo tanti sancataldesi.

Un pensiero ricco di gratitudine è stato rivolto a quanti sono impegnati in prima linea in questa emergenza: medici, infermieri, personale sanitario, volontari, sacerdoti, forze dell’ordine e soccorso pubblico e quanti assicurano ogni giorno alle comunità il necessario per vivere. Non è mancata neanche l’esortazione a quanti amministrano la cosa pubblica affinchè programmino soluzioni sociali ed economiche durature.