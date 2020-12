San Cataldo. In Chiesa Madre l’omaggio floreale delle confraternite all’Immacolata.

SAN CATALDO. Come da tradizione ormai consolidata, quasi alla vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione, le confraternite della Chiesa Madre e del Convento hanno offerto all’Immacolata il loro omaggio floreale.

A motivo della pandemia in corso quest’anno non è stato possibile avere in Chiesa Madre la presenza di tutte le confraternite e realtà mariane della Città. Le confraternite di San Raimondo, di San Cataldo e del Ss. Sacramento hanno rappresentato anche gli assenti.

Ad accompagnare i confrati delle tre realtà confraternali, i loro rispettivi presidenti: Giuseppe Alù, Salvatore Nocera e Salvatore Mastrosimone.