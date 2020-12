San Cataldo. Il presepe napoletano di Vincenzo Siracusa scelto per i “100 Presepi in Vaticano”.

SAN CATALDO. Il presepe napoletano di Vincenzo Siracusa (nella foto) è stato scelto per l’esposizione della terza edizione dei “100 Presepi in Vaticano”. Ad annunciarlo è stato lo stesso Vincenzo Siracusa che è presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna.

“Sarà un onore, un privilegio, esporre dinanzi a Papa Francesco, tra lo splendore maestoso del Bernini”. La mostra prenderà il via in Vaticano dal 13 dicembre per concludersi l’11 Gennaio. Si tratta della terza edizione di uno straordinario evento a livello mondiale che, dunque, vedrà anche la presenza sancataldese del presepe di Vincenzo Siracusa.