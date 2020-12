San Cataldo. Il Meetup 5Stelle organizza raccolta di fondi e materiale per gli operatori ecologici.

SAN CATALDO. Anche per le domeniche del 13 e 20 dicembre, dalle ore 10 alle 13, il Meetup San Cataldo 5 Stelle organizza, nel gazebo allestito in Piazza Papa Giovanni XXIII, una raccolta fondi e materiale per gli operatori ecologici che provvedono alla pulizia delle villette di San Cataldo.

” Ci stiamo attivando – ha spiegato il Meetup sancataldese – per acquisire una buona scorta materiale da consegnare al personale che lavora ogni giorno per garantire un minimo di decoro alla città.

Gli operatori non vengono messi in condizione di svolgere il compito per cui sono pagati non avendo a disposizione gli occorrenti per tenere pulito il nostro verde come sacchetti, guanti da lavoro, scope e rastrelli necessari alla pulizia, che in alcuni casi sono stati acquistati da loro stessi”.



Per chi volesse contribuire, alla raccolta fondi, basta anche solo con un euro o portare anche il materiale richiesto, per costituire un piccolo magazzino di materiale di consumo e attrezzature necessarie a mantenere il nostro verde più pulito.