San Cataldo. Il Comune avvia il recupero della Tari 2015, 2016 e 2017 non pagata.

SAN CATALDO. La Commissione straordinaria di liquidazione, composta dalla dott.ssa Rosalia Eleonora Presti, dal dott. Calogero Angelo Nicosia e dal dott. Gioacchino Guarrera, non si ferma e sta procedendo al recupero dei tributi comunali non pagati negli anni precedenti.

In questo caso, sta procedendo al recupero della Tari non pagata negli anni 2015, 2016 e 2017. Sono state approvate nei giorni scorsi le liste di carico dei solleciti/accertamenti per avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione. Per la Tari 2015 i contribuenti interessati sono 59 per 26.904,41 euro; per il 2016, sono 66 per 33.310,30 euro, e infine per il 2017 sono 69 per 30.965,37 euro.

A questo punto, approvate le liste di carico dei solleciti/accertamenti per omesso o parziale versamento della Tari, il Comune avvierà la procedura per il recupero dei crediti vantati.