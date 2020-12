San Cataldo. Il 1° gennaio concerto della Corale Ecclesia Mater nella Chiesa Madre.

SAN CATALDO. E’ in programma il prossimo 1 gennaio alle ore 19,30 nella Chiesa Madre il Concerto in onore di Maria Madre di Dio. Per il secondo anno consecutivo la Corale “Ecclesia Mater”, nel primo giorno dell’anno, eseguirà canti mariani, con la direzione del maestro Monica Battaglia, con organista Damiano Lauria.

L’evento si inserisce nell’ambito della Rassegna Corale “Christmas Inside”, a cura della Chorus Inside International. Sarà possibile partecipare solo attraverso i canali social della Chiesa Madre.