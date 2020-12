San Cataldo. Chiesa Madre: dal 7 dicembre al 6 gennaio c’è la 4^ edizione di “Presepi in Chiesa”.

SAN CATALDO. La quarta edizione di “Presepi in chiesa” si svolgerà anche quest’anno nonostante l’emergenza Covid. Dunque, in occasione del natale sarà possibile, per quanti lo vorranno, visitare in chiesa Madre i presepi che saranno messi in mostra.

L’evento, tanto atteso, prenderà il via il 7 dicembre per concludersi il 6 gennaio. Un periodo interamente dedicato all’ammirazione dei tradizionali presepi in chiesa. Il tutto rispettando le normative anti Covid in materia di distanziamento sociale, ma anche di portare la mascherina ed evitare assembramenti.