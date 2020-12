San Cataldo. C’è l’iniziativa “Nipotini Sancataldesi” con le lettere di augurio dei bambini per gli anziani delle case di riposo.

SAN CATALDO. “Nipotini Sancataldesi”: è l’iniziativa che ha inteso promuovere il gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme” in collaborazione con l’Associazione “Un Gesto per un sorriso”.

Il progetto nasce dall’intento di regalare la magia del Natale anche agli anziani che si trascorreranno le festività natalizie nelle case di riposo. Gli organizzatori hanno voluto coinvolgere i bambini facendogli realizzare una letterina di Natale da donare poi agli anziani.

Dunque, un piccolo pensiero da dedicare agli anziani per contribuire a fargli trascorrere un Natale più sereno e affettivamente più ricco. Un dono che non costa nulla ma che ha un grande valore umano ed affettivo, un legame, un filo diretto tra le generazioni più giovani e quelle più anziane in un periodo oltremodo delicato come quello legato all’attuale emergenza Covid.

Chi vuole aderire all’iniziativa può farlo con una propria letterina da consegnare presso i punti di raccolta indicati dagli organizzatori che provvederanno poi a distribuirli agli anziani delle case di riposo. Questi i punti di raccolta: Emporio Bio Natura (Corso Vittorio Emanuele 17), Soap&Extra (Corsa Europa), Passaparola ed Erboristeria EcoNatura (Via Vittorio Veneto 16).