San Cataldo. C’è la manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione dello stadio comunale.

SAN CATALDO. E’ stato disposto dal Comune l’affidamento della gestione, in regime di concessione, dello stadio comunale “Valentino Mazzola”. La durata dell’affidamento è di 9 anni.

Il Comune di San Cataldo intende affidare, in regime di concessione in uso lo stadio comunale “Valentino Mazzola” sito in via Trieste snc. L’impianto è costituito da: tribuna pubblico, vani destinati ad uffici ed infermeria, spogliatoi, servizi igienici, vani tecnici, magazzini. L’impianto sportivo viene dato in gestione con impianti, arredi e attrezzature, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria preventivi all’avvio dell’attività di gestione (secondo quanto riportato nel computo dei lavori di revisione e messa in ripristino allegato al capitolato d’oneri e gestionale).

La gestione si traduce nell’uso, manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia dell’immobile, ivi compresi le attrezzature sportive e gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nel capitolato d’oneri e gestionale allegato al presente bando, che disciplina le operazioni amministrative, tecniche, economiche inerenti il servizio.

Verranno invitati alla partecipazione alla procedura esclusivamente gli operatori che presenteranno idonea manifestazione di interesse, nel rispetto del presente Avviso e della normativa vigente. L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso o nonché ogni decisione in merito all’attivazione della suddetta procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante successivo: invito a presentare offerta, fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto.

La stazione appaltante, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata e capitolato speciale, a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. L’aggiudicazione della gara sarà effettuata, ai sensi dell’art.95 co.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo così come valutato in base a criteri qualitativi ed in relazione al rialzo offerto sul canone annuale posto a base di gara, pari ad € 15.000,00 annui oltre I.V.A. se dovuta per l’intera durata della concessione.

Il valore annuo calcolato della redditività dell’impianto è di € 67.896,00, pertanto il valore complessivo della concessione per la durata dei 9 anni è calcolato in € 611.064,00- calcolata in regime ordinario di attività e redditività potenziale.

Possono partecipare alla gara società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, ma anche enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; Le federazioni sportive del C.O.N.I.; I consorzi, i gruppi, le associazioni sportive tra i soggetti di cui sopra; Società di capitali.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è il 7 gennaio 2021 termine perentorio .

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento della gestione, in regime di concessione, dello Stadio Comunale Valentino Mazzola Di San Cataldo per il periodo di 9 anni ” . La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di San Cataldo allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Con tale avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

Si tratta di richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura ristretta.