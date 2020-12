San Cataldo. Associazione Donatori ABzero: chiusura dal 25 dicembre al 3 gennaio.

SAN CATALDO. L’associazione Donatori ABzero ha reso noto che sarà chiusa per le festività natalizie dal 25 dicembre al 3 gennaio. In ogni caso, per programmare un’eventuale donazione, il Centro Raccolta ABzero dell’Ospedale Raimondi di San Cataldo è aperto tutti i lunedì, giovedì e sabato, dalle 8.00 alle 11.30.

Inoltre la donazione è sicura in quanto gli ambienti sono sanificati e il personale è continuamente sottoposto a controlli. Per evitare le attese, è necessario prenotare la propria donazione. Basta chiamare o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 348 71 36 084 (tutte le mattine) e al 380 78 10 340 (dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00).