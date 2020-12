Per il nisseno Sandro Morgana ritorno al vertice della Federcalcio siciliana

Il nisseno Sandro Morgana sarà il candidato unico alla presidenza del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti per il quadriennio 2021-2024. Un ritorno alle origini per Sandro Morgana che era già stato al vertice del calcio siciliano dal 2007 – quando subentrò al dimissionario Gianfranco Provenzano – fino al 2014. Negli ultimi 6 anni Sandro Morgana è stato vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, rappresentante dell’Area Sud e con la delega al calcio femminile.

Il ritorno di Morgana al vertice della Federcalcio siciliana era e già nell’aria: una decisione arrivata al termine di un lungo e paziente lavoro preparatorio alla presentazione della candidatura, fatto di una intensa e proficua interlocuzione con le società che hanno deciso di sostenerne il cammino. Sandro Morgana, 63 anni, laureato in giurisprudenza, ex arbitro Can D ed ex vice presidente della sezione arbitri nisseno, è stato presidente onorario del Comitato siciliano nell’ultimo quadriennio, è arbitro benemerito della Sezione arbitri di Caltanissetta, è stato vice presidente della Lega nazionale dilettanti.

Ha maturato una grossa esperienza alle spalle di dirigenti storici del calcio siciliano, a cominciare da Provenzano. L’assemblea elettiva avrà luogo ad Agrigento, nei locali dello Sport Village, venerdì 8 gennaio del prossimo anno. «Ringrazio tutti gli amici e le società siciliane – afferma Morgana – che in un clima di collaborazione e di totale condivisione, si sono prodigati per sostenere la mia candidatura. Ringrazio in particolar modo Santino Lo Presti per il lavoro fin qui svolto, per la vicinanza e per l’incoraggiamento che egli ha sempre assicurato. La Sicilia ha candidato lo stesso Lo Presti alla vicepresidenza della Lnd riscuotendo l’unanime consenso di tutte le regioni dell’area sud. Ho deciso la mia candidatura dopo la verifica effettuata presso le società siciliane e che tutte mi hanno manifestato attestati di stima alla mia persona».

Sandro Morgana che è stato un grande dirigente di sport negli ultimi 20 anni, è stato lui a proporre l’acquisto e non più l’affitto della casa del Comitato Regionale a Ficarazzi, vero e proprio fiore all’occhiello. Da vice presidente della Lnd nazionale è stato il responsabile del calcio femminile, promuovendo l’ingresso delle grandi società del calcio anche tra le donne ed è stato il coordinatore dell’Under 17 ai mondiali del 2017 in Corea del Sud.