Milena. Il Ministro Giuseppe Provenzano: “La mia massima vicinanza alla Comunità che mi ha cresciuto”.

“Il mio piccolo paese è stato colpito in questi giorni da una preoccupante impennata dei contagi”. E’ quanto ha dichiarato il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano (nella foto) in un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook a proposito della delicata vicenda legata al contagio da Covid che si sta registrando a Milena negli ultimi giorni.

Il ministro di Milena ha poi detto: “Ho appena chiamato il Sindaco, che ha richiesto di istituire la zona rossa e già emesso le necessarie ordinanze di chiusura, per esprimere tutta la mia vicinanza alla comunità che mi ha cresciuto”.

Giuseppe Provenzano ha poi concluso: “Una comunità forte e coesa, che conosce la fatica e il sacrificio, che saprà resistere e superare le difficoltà. Ora è tempo di stare a casa per contenere la diffusione del virus, per proteggere i nostri cari e le persone più fragili. Forza, Milena mia”.