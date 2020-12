Covid: in Sicilia 1.365 nuovi casi e 39 morti; 1.756 guariti

In Sicilia 1.365 casi Covid in piu’, con gli attuali positivi che si attestano a 39.350: 1.431 ricoverati con sintomi, 216 in terapia intensiva (-5, 15 nella giornata di oggi), 37.703 in isolamento domiciliari. I deceduti sono 1.689, 39 in piu’ di ieri.

Ammontano a 69.227 i casi totali, 28.188 i dimessi guariti 1.756 in piu’), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 10.026. I dati che arrivano nel giorno in cui viene fuori che l’Isola ha un indice di contagio basso, con un Rt pari a 0.79.