Covid in Sicilia: 1.084 nuovi positivi, calano i ricoveri

Non si arresta in SICILIA la crescita dei casi di Coronavirus. Secondo i dati contenuti nel quotidiano bollettino diramato dal Ministero della Salute i nuovi contagi contano oggi 1.084 casi (ieri erano stati 995). Dato in crescita nonostante la lieve riduzione dei tamponi processati, 8.497 e che spinge al rialzo il rapporto tamponi/positivi al 12,7%. Lieve aumento dei decessi, 29 (+3). I guariti sono 1.077 mentre si registra un calo sul dato complessivo degli attualmente positivi con 22 unita’ in meno e che porta al numero totale di 33.387, 32.136 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Notizie meno preoccupanti giungono dagli ospedali: si allenta infatti la pressione nei reparti che attualmente contano 1.085 ricoverati (-8); calo pure nelle terapie intensive, con 166 ricoverati: complessivamente si contano 3 pazienti in meno, ma con 12 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.