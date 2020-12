Cashback: ecco come partecipare senza utilizzare l’app IO

Dopo le forti polemiche dovute al problematico accesso all’app IO, principale strumento indicato dal Governo per la partecipazione al “Cashback di Stato”, scende in campo Nexi.

La PayTech permette infatti di accedere al programma Cashback tramite le sue app Nexi Pay e YAP e offre ulteriori benefici, anche economici, che si aggiungono a quelli garantiti dal Governo. Nexi Pay e YAP permettono di aderire al cashback con pochissimi e semplici passaggi, in modalità sicura e veloce senza necessità di registrarsi con identità digitale sull’app IO.



Per chi aderisce all’iniziativa tramite Nexi Pay, inoltre, da subito saranno considerati validi ai fini del cashback anche gli acquisti effettuati con SmartPhone utilizzando Apple Pay, Google Pay e Samusng Pay, in aggiunta a quelli effettuati con le carte. Il cashback guadagnato sarà accreditato sull’iban definito dal cliente al momento dell’adesione.



Per chi aderisce tramite YAP, invece, il cashback guadagnato sarà accreditato direttamente su YAP, pronto per essere speso tramite la app sia in negozio, sia online. Inoltre, Nexi ha scelto di aggiungere ulteriori due vantaggi economici su YAP: la possibilità di guadagnare fino a 100 euro con il Cashback Invita Amici, da accumulare e spendere online su Amazon, e l’opportunità di vincere fino a 100 euro, in tempo reale, con il Forziere Cashback Edition.



Tutte le carte emesse da Nexi, infine, possono sempre essere registrate al CashBack di Stato tramite l’app IO e tutti gli esercenti clienti delle banche partner di Nexi – circa 900 mila in Italia – sono già abilitati ad aderire all’iniziativa.



Nexi ha già avviato un imponente piano di comunicazione su tutti i suoi canali per informare titolari ed esercenti dell’iniziativa, supportando la comunicazione del Governo e fornendo tutti gli elementi utili per l’adesione.