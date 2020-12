Caltanissetta: gli orari delle celebrazioni di Natale nella Diocesi

Secondo le disposizioni del Vescovo Mons. Mario Russotto, condivise con i Vescovi di Sicilia, a seguito delle indicazioni del Consiglio Permanente della CEI conseguenti alle decisioni governative contenute nei diversi DPCM, le celebrazioni del prossimo Natale si svolgeranno orientando con prudenza i fedeli a distribuirsi opportunamente fra le S. Messe della vigilia (pomeriggio), sera e giorno di Natale.

Nelle comunità parrocchiali più grandi la S. Messa della vigilia (già con il canto del Gloria) si celebrerà non oltre le ore 18.00 del giorno 24 e la S. Messa della “notte” entro le ore 20.00, per consentire ai fedeli di essere a casa prima del “limite” delle ore 22. Nelle comunità parrocchiali più piccole, invece, non sarà celebrata la messa della vigilia ma si celebrerà soltanto la S. Messa della “notte” fra le ore 18.00 e le 20.00.

Il Vescovo celebrerà la S. Messa della notte in Cattedrale alle ore 19,30.

A mezzanotte suoneranno le campane a festa in tutte le chiese della Diocesi, invitando tutti i fedeli a recitare, dove sono riuniti per nucleo familiare, un Pater-Ave-Gloria, per condividere spiritualmente con questo segno il senso profondo della Natività.

Nel giorno del S. Natale le Messe seguiranno gli orari festivi in tutte le parrocchie.

In Cattedrale il Vescovo celebrerà il solenne Pontificale alle ore 10,30.