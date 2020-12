Caltanissetta, covid e … Natale. Sindaco Gambino: “Serve chiudere, rispettiamo le regole”

Natale, assembramenti, dpcm, provvedimenti. Un loop mediatico che inonda le conversazioni e le riflessioni di molti italiani, siciliani, nisseni.

L’incertezza di come si svolgeranno queste attese festività, dovendo conciliare esigenze di socialità con interessi di salute pubblica. Un difficile nodo da sciogliere, con decisioni che avranno inevitabili ripercussioni sull’andamento della curva del contagio del coronavirus che ha funestato il 2020.

Sull’argomento abbiamo sentito il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino: “Senza se e senza ma, io sono per la chiusura durante il periodo delle festività; se dovessi indicare una soluzione, direi che sono d’accordo con la scelta compiuta dalla Merkel in Germania. Non possiamo permetterci, solo per festeggiare il Natale, di incentivare o incorrere nella terza ondata. La nostra città non potrà sopportare la terza ondata, le nostre attività economiche sono allo stremo, ci sono lavoratori fermi da tempo immemore e ancora non si vede il traguardo, come gli operatori dello spettacolo o gli operatori dello sport”.

Il primo cittadino ricorda: “Mi piace ricordare che durante il primo lockdown, per Pasqua e Pasquetta, i nisseni sono stati impeccabili. Rispetto delle regole e grande senso civico. Non dubito che adesso, utilizzeranno la stessa attenzione”.

Gambino racconta: “Ho avuto un contatto con un positivo, poi il mio tampone fortunatamente è risultato negativo. Ma durante quell’incontro, entrambi indossavamo la mascherina e mantenevamo la distanza prevista. Questo è un esempio, concreto, reale, che le regole, se osservate, possono aiutarci pragmaticamente, a combattere il covid ed a limitarne la diffusione; dipende da noi”.

Conclude: “Spero il governo decida di chiudere: forte è il mio invito ai nisseni: indossate la mascherina, mantenete le distanze e rispettate le regole”