I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 117,8 miliardi di euro, per un milione 481 mila domande. Lo rende noto l’Abi.

Un milione e 23 mila richieste riguardano finanziamenti fino a 30 mila euro, per un importo complessivo che ha superato i 20 miliardi di euro. 153 mila sono le domande per le garanzie sulle moratorie, per un totale di oltre 3 miliardi di euro.