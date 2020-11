Vittorio Feltri, il vaccino anti-Covid efficace al 90%? “Una buona notizia, finalmente smetteremo di scassarci le p***”

“Finalmente due buone notizie: pronta la cura anticovid, pronto anche il vaccino che arriverà entro dicembre. Così la smetteremo di scassarci le palle col virus”. Così Vittorio Feltri ha commentato in un tweet l’annuncio degli Stati Uniti sul candidato vaccino Pfizer-BionTech, che avrebbe raggiunto un’efficacia del 90 per cento nel proteggere da Sars-Cov-2. “Direi che è un momento storico – sono state le parole di Kathrin Jansen, capo di ricerca e sviluppo sui vaccini in Pfizer – qualcosa del genere non è mai successo prima. Sentire che all’analisi ad interim abbiamo raggiunto un’efficacia di oltre il 90 per cento è stato quasi sbalorditivo”.

Le due aziende che hanno sviluppato il vaccino sono intenzionate a chiedere l’autorizzazione di emergenza alla Food and drug administration statunitense entro fine novembre. Una notizia che fa sperare il mondo intero e che fa volare anche le Borse europee, anche se il ministro Roberto Speranza ha parzialmente smorzato l’entusiasmo: “Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”. (Fonte liberoquotidiano.it)