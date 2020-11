Turnover al Comune di Caltanissetta: ripartiti gli incarichi della dirigente Marchese

La dirigente Irma Marchese è stata già stata collocata in pensione per dimissioni volontarie.

Il sindaco Roberto Gambino, dunque, ha provveduto a ripartire gli incarichi e attribuirli a nuovi dirigenti.

Ecco la nuova ripartizione:

– ufficio di gabinetto al segretario generale Raimondo Liotta;

-risorse umane al dirigente degli affari finanziari Claudio Bennardo;

-sport, turismo e cultura al dirigente dei servizi sociali Giuseppe Intilla;

-affari legali, gare e contratti al dirigente della polizia municipale Diego Peruga.

-componente della commissione del concorso (per l’assunzione di 14 unità per mobilità per la copertura di 2 posti di istruttore tecnico, 2 di istruttore amministrativo, 2 di istruttore direttivo) al dirigente degli affari finanziari Claudio Bennardo.