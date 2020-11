Tavolo Governo-Regioni, Miceli a Musumeci: “Basta negazionismi, numeri Sicilia inattendibili”

“Presidente Nello Musumeci, siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Lei lo sa bene, e la convocazione di oggi del tavolo Governo-Regioni per la gestione dello “scenario 4” ne è la conferma per tutti. A questo punto, Presidente, per il bene della Sicilia e dei siciliani, si ricordi almeno una cosa: dalle sue scelte dipende la vita di milioni di persone! Svesta i panni di negazionista-contestatore, abbandoni la linea dello scontro istituzionale, della spregiudicatezza e della irresponsabilità.

Smetta di fare leva sui numeri che collocano la Regione Siciliana sotto il Piemonte e la Lombardia per tasso di contagio (RT) perché quei numeri non sono attendibili e il sistema sanitario siciliano non reggerebbe neanche se fossero veritieri. Presidente, basta! Metta da parte la Sua smania di protagonismo e fermi la caccia al consenso. Torni ad essere uomo delle Istituzioni e annunci immediatamente che anche in Sicilia saranno adottate misure più stringenti (non più leggere!) di quelle adottate in altre regioni.Lo faccia adesso, o il disastro che sta provocando sarà l’unica cosa per la quale verrà ricordato nel tempo”. Così sui social il responsabile nazionale della Sicurezza della segreteria PD, il deputato Dem Carmelo Miceli.