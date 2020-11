San Cataldo. Scoperta a Pizzo Carano Sant’Anna la targa che ricorda l’omaggio di Papa Francesco alla sacra immagine della Patrona Sant’Anna in Vaticano.

SAN CATALDO. S’è svolta nel quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna la cerimonia di scopertura della targa commemorativa che ricorda lo storico omaggio alla sacra immagine della Patrona Sant’Anna in Vaticano, da parte di Papa Francesco.

La cerimonia è avvenuta in presenza, oltre che del presidente Vincenzo Siracusa, anche del vicario parrocchiale don Enzo Galiano (nella foto). La targa commemorativa ricorda lo storico omaggio alla sacra immagine della Patrona Sant’Anna in Vaticano, da parte di Papa Francesco. Per ciascuno, un evento storico quel 26 giugno 2018.

In quella occasione, fu consegnato il titolo di cittadino onorario del quartiere. Il 16 settembre scorso, ha nuovamente scritto per esprimere il suo affetto all’intero quartiere presieduto da Vincenzo Siracusa.