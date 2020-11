San Cataldo. Prescrizioni alla viabilità in via Cristoforo Colombo.

SAN CATALDO. A seguito delle recenti piogge, a causa dei detriti depositati nei canali di scolo, la carreggiata stradale di via Cristoforo Colombo che si trova nel tratto compreso da via San Marco all’ingresso Centro Demolizione Auto, è invasa da fanghiglia e acqua meteoriche che impediscono la circolazione pedonale e dei mezzi in sicurezza.

La polizia municipale ha ritenuto pertanto opportuno regolamentare la circolazione viabile in Via Cristoforo Colombo al fine di prevenire pericoli alla circolazione.

Da qui l’emissione da parte del comando della Pm di un’ordinanza con la quale è stato disposto, con decorrenza immediata e finché persiste il pericolo alla circolazione, alcune prescrizioni ben precise. In particolare, è stato disposto in via Cristoforo Colombo il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata dei veicoli; il divieto di Transito veicolare e pedonale. Tali prescrizioni resteranno valide finché non si completeranno le operazioni di rimozione dei detriti depositati nei canali di scolo di questa via.