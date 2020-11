San Cataldo, crolla edificio: tanta paura, non ci sono feriti

Il boato, lo schianto ed un’enorme nuvola di polvere che ha invaso la via. Il terrore si è impadronito dei residenti in via Pignato a San Cataldo, sorpresi ed atterriti dal crollo di un edificio. Immediatamente in molti hanno chimato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.

Il palazzo a due piani, disabitato, si è letteralmente accartocciato su se stesso.

Non si segnalano feriti. Pronto ed efficace l’intervento della Usar (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco di Caltanissetta specializzata nella ricerca strumentale di persone in caso di crolli.

Probabilmente a determinare il crollo dell’edificio sono state le piogge abbondanti di questi giorni. (Foto di repertorio)