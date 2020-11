Positiva al Covid esce per fare la spesa: denunciata per epidemia colposa

Nella provincia di Trapani una donna classe 69, posta in quarantena in quanto risultata positiva al Covid 19, e’ stata sorpresa dai carabinieri a fare la spesa in un supermercato in tutta tranquillita’.

La donna dovra’ ora rispondere del reato di epidemia colposa e continuare la prevista quarantena domiciliare.

I militari dell’Arma hanno scoperto che, nonostante le stringenti prescrizioni imposte, la donna si e’ allontanata dal proprio domicilio per recarsi in un supermercato a fare la spesa.

Situazione confermata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato. Peraltro, segnalano gli inquirenti, il Comune da’ la possibilita’ di richiedere la consegna della spesa a domicilio per i soggetti posti in quarantena.