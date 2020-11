Polizia: misura restrittiva per un 34enne responsabile di furto aggravato

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di un trentaquattrenne gelese.

La misura è stato adottata in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela.

Il gelese dovrà espiare la pena della reclusione a un anno, cinque mesi e ventisei giorni, in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato commesso a Gela nel 2016.