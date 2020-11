Gigi Proietti è grave, ricoverato in terapia intensiva.

Gigi Proietti si trova ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma. Le sue condizioni sarebbero infatti critiche. L’attore romano, a quanto si apprende, sarebbe ricoverato già da 15 giorni. E le sue condizioni sono peggiorate oggi. Ora si trova in compagnia delle due figlie, Susanna e Carlotte e della moglie Sagitta Alter. Poche le notizie che trapelano dalla clinica, dove al momento non fanno entrare nessuno. Gigi Proietti, che già in passato ha sofferto di attacchi di cuore, sarebbe stato colpito da un attacco cardiaco. Domani compirà 80 anni.