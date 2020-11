Covid, Salvini: “Scelta sbagliata, non ferma virus ed uccide economia”

“Ci stiamo organizzando”, con sindaci, amministratori locali, “e ragionando su come superare questo problema. Non ci rassegniamo a stare a casa per un mese cosi’ a guardare le previsioni del tempo”.

Lo dice Matteo SALVINI, leader Lega, a 7Gold. “Se uno ritiene di essere colpito da una scelta sbagliata- aggiunge- che non ferma il virus e rischia di uccidere l’economia. Molti lavoratori a dicembre rischiano di non averlo piu’ un posto di lavoro. E che fai, gli dai 600 euro… si rischia di non fermare il virus ma di fermare l’economia, fermare la vita, fermare il commercio, fermare la societa’. E no, certe scelte non possono essere prese dalla sera alla mattina con dati vecchi”. Per questo “non passeremo la giornata guardando il cielo”.