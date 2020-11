Covid : Ricifari: “A passeggio a Gela? Basta o si chiude tutto”. Il questore di Caltanissetta chiede ai cittadini di collaborare

“Siamo pronti a chiudere tutto perche’ questa e’ una guerra, termine che non mi piace. Siamo in una realta’ in cui vi sono dei comportamenti antigiuridici piuttosto estesi e non ristretti soltanto ad una minoranza”. Lo ha detto questa mattina, in una conferenza stampa da remoto, il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari in merito all’attuale situazione di Gela dove i positivi al Covid-19 sono arrivati a quota 569 con 31 persone ricoverate. E, nonostante questo, alcune foto scattate dai cittadini nel fine settimana ritraevano un lungomare gremito di gente come in un qualunque giorno di festa. Adesso, se le cose non dovessero cambiare, il questore ha gia’ annunciato la chiusura totale delle vie e piazze gia’ indicate in una ordinanza emanata dal sindaco Lucio Greco. “Tutti abbiamo visto le foto e le immagini su quanto accaduto a Gela la scorsa settimana – ha continuato il questore – comportamenti non esattamente rispondenti al rispetto delle norme anti-covid. I gelesi hanno diritto alla salute e alla sicurezza come tutti gli altri cittadini italiani e questi diritti non possono essere compromessi dalla sconsideratezza di una parte consistente della citta’.

Foto che ritraevano non solo persone assembrate e prive di mascherina ma anche donne con passeggini e anziani”. Il questore ha anche lanciato un appello ai cittadini affinche’ collaborino per il rispetto della legalita’ che oggi si traduce in rispetto delle ordinanze emesse dal sindaco. “Il sindaco – ha chiarito – ha adottato queste misure con una certa riluttanza. La richiesta di adottare provvedimenti forti, e’ partita dalle forze dell’ordine e dalla prefettura perche’ certi comportamenti non erano piu’ tollerabili. Non verra’ certamente lasciato solo. Non solo proseguiranno i controlli da parte delle forze dell’ordine ma la nostra presenza sul territorio sara’ puntuale e intransigente. Abbiamo bisogno della collaborazione di commercianti ed esercenti, di quegli esercizi in cui c’e’ maggiore affluenza. Aspettero’ fino a domenica e se emergeranno giudizi negativi imporro’ una chiusura totale”.