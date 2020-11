Covid, ASP Caltanissetta: Screening Drive – in per scuole primarie e secondarie

Dopo aver effettuato i controlli per studenti, docenti, personale ATA e genitori di scuole medie superiori (nella foto), l’ASP procede ai controlli con gli altri ordini scolastici.

Sabato 14 e domenica 15 novembre saranno disposti i drive in per effettuare i tamponi antigenici rapidi per verificare eventuale presenza di infezione da SARS CoV-2.

Le postazioni saranno aperte dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nei seguenti comuni:

A Caltanissetta al Piazzale ParaCarelli in via degli Orti

A Gela nell’ex terminale Bus in contrada Brucazzi

A Niscemi nel parcheggio Stadio Comunale

A Mussomeli nel Piazzale Mongibello