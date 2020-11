Coronavirus, su sito Governo Faq per aree: risposte su Italia gialla, arancione e rossa

La mappa dell’Italia divisa per aree: gialle, arancioni e rosse. Sul sito del governo sono state pubblicate a tarda notte le Faq sull’ultimo Dpcm, per trovare risposte sull’applicazione delle misure restrittive, ovvero cosa si può o non si può fare, dove una cosa è concessa e dove, al contrario, è bandita.

“Il Dpcm 3 novembre 2020 – si legge sul sito di Palazzo Chigi -individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, sono ricomprese: nell’Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto. nell’Area arancione: Puglia, Sicilia. nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta”.

Cliccando sulla mappa è dunque possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree, divise per temi, con risposte sugli spostamenti, sulle attività produttive, professionali e servizi, pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazioni e strutture ricettive.