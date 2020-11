Campofranco. Si farà un nuovo ponte sul fiume Platani.

CAMPOFRANCO. Altro passo avanti per la costruzione del ponte sul fiume Platani ricadente nei territori di Campofranco e Casteltermini, da quasi 5 anni in “osservazione” e che ha comportato la viabilità a senso unico alternato al centro delle carreggiate con la presenza di semaforo.

Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. E’ stato infatti pubblicato nella Gazzetta della Regione Sicilia il “Decreto di autorizzazione della variante connessa al progetto per la per i lavori di ricostruzione del viadotto Milena sito lungo la S.S. 189 al Km 39+800, ricadente in parte nel comune di Campofranco (CL) ed in parte nel comune di Casteltermini (AG)”.

In fase di progettazione l’ANAS ha valutato due differenti soluzioni: costruzione di un nuovo viadotto oppure la parziale demolizione e ricostruzione del viadotto esistente. Il criterio di valutazione è stato tecnico ed economico ed ha decretato come migliore, la soluzione della realizzazione di un nuovo viadotto accanto a quello attualmente presente con successiva demolizione di quello esistente, per un importo complessivo di 4 milioni e 318 mila euro.

L’iter per l’approvazione della variante è stato piuttosto lungo in quanto il ponte interessa i comuni di Campofranco e Casteltermini, vicinissimi e confinanti, ma con tutti gli uffici preposti in due province diverse, Caltanissetta e Agrigento, condito da numerosi incontri tra Sindaco e ufficio tecnico del nostro comune, incontri anche un po’… accesi con i vertici ANAS, finalizzati però sempre alla velocizzazione per la realizzazione dell’opera che adesso vede un altro passo avanti.

Il consiglio comunale di Campofranco con delibera n. 38 del 27 giugno 2019 aveva espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come il comune di Casteltermini con l’atto deliberativo n. 44 del 18 settembre 2019.