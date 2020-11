Caltanissetta, consorzio Agrario. Failla rassicura Mancuso: “Pagheremo gli ex lavoratori che da anni attendono”

Il deputato regionale Michele Mancuso (FI) ha incontrato il commissario Liquidatore del Consorzio agrario Provinciale di Caltanissetta, Angelo Failla. Mancuso ha chiesto chiarimenti sulla procedura di liquidazione adottata per i crediti privilegiati degli ex lavoratori del Consorzio Agrario che da anni attendono la liquidazione delle spettanze dovute.

Il Commissario ha spiegato che, dopo aver verificato la tenuta contabile dell’ente, a tutt’oggi non vi è nessuna copertura finanziaria per far fronte alla liquidazione dei crediti privilegiati.

A tal fine onde procedere alla chiusura della liquidazione, Failla, ha già provveduto a comunicare la variazione del liquidatore all’agenzia delle entrate e ad inviare nei termini di legge la dichiarazione IVA, anno d’imposta 2019, e la richiesta a rimborso con la procedura accelerata.

Il Commissario ha rassicurato Mancuso che in tempi brevi, espleterà una gara a base d’asta per la vendita dell’unico immobile di proprietà del Consorzio: il fine è verificare la possibilità della sua cessione al miglior prezzo di mercato.

Failla sottolinea che dopo avere incassato le somme dovute, provvederà a preparare un piano di riparto per i debiti privilegiati ed alla definizione nel più breve tempo possibile della procedura liquidatoria.

L’on. Mancuso ha ringraziato il Commissario per l’interessamento profuso e lo esorta a proseguire nello sforzo intrapreso per il pagamento dei crediti privilegiati.