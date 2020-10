San Cataldo. “Una Pizza per un Sorriso”, iniziativa benefica per l’acquisto di generi di prima necessità a sostegno di chi ha perso il lavoro.

SAN CATALDO. “Una Pizza per un Sorriso”. E’ l’ultima iniziativa di volontariato, in ordine di tempo, promossa da parte dell’associazione “Un Gesto per un Sorriso” di cui è presidente Michele Falzone.

L’associazione di volontariato sancataldese, rendendosi partecipe e solidale verso il disagio economico che tante famiglie stanno vivendo a seguito dell’emergenza Covid 19 in Città, ha deciso di attuare una nuova iniziativa a sostegno di persone che hanno perso il lavoro. Lo ha fatto in collaborazione con un’altra realtà di puro volontariato come “San Cataldo Ripartiamo Insieme” che si sta distinguendo in questo periodo per la sua attività al servizio del territorio e della gente che vi abita ed opera.

L’iniziativa “Una pizza per un Sorriso” prevede l’acquisto di una pizza chiamata “Un Gesto per un Sorriso” al costo di 10 euro, di cui 5 andranno in beneficenza all’associazione con il cui ricavato acquisterà beni di prima necessità per aiutare le famiglie bisognose.

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno chiarito che nei cartoni delle pizze richieste sarà applicato un adesivo. Le pizzerie che aderiranno all’iniziativa potranno inviare i fondi raccolti con l’iniziativa di beneficenza tramite bonifico bancario all’Iban dell’Associazione “Un gesto per un sorriso”.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa oltre che per adesioni è possibile telefonare al 333 – 3130477 o scrivere un messaggio nella pagina Facebook dell’Associazione “Un Gesto per un Sorriso”.