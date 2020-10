San Cataldo, “un gesto per un sorriso”: donati sanificatori a ozono per tutte le scuole

La donazione a tutte le scuole di San Cataldo di sanificatori ad ozono per la sanificazione degli ambienti scolastici. È la lodevole iniziativa che l’associazione “Un Gesto per un Sorriso” ha inteso realizzare a favore delle scuole cittadine. I sanificatori sono stati consegnati dallo stesso Michele Falzone insieme a Floriana Lauricella e Angela Tirrito volontari dell’associazione ai dirigenti scolastici delle scuole sancataldesi.

I sanificatori sono stati consegnati al liceo artistico “Juvara”, Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente “Rosario Livatino”, alle due scuole medie “Carducci” e “Balsamo” e ai due Circoli didattici. L’associazione sancataldese, che s’è sempre contraddistinta per il suo impegno a favore della comunità in termini di solidarietà alle persone più bisognose, ha ricevuto il plauso dei dirigenti scolastici che l’hanno ringraziata pubblicamente per quello che è stato un lodevole gesto di vicinanza e sensibilità nei confronti di docenti, operatori scolastici ed alunni.

La donazione dei sanificatori è stata possibile, come ha spiegato Michele Falzone, grazie alle donazioni ricevute alla raccolta dei tappi e al contributo del 5 per mille ricevuto dalla stessa associazione. I dispositivi donati sono generatori di ozono da 20 mila Mg/h con timer digitale e certificazione Ce che consentono la sanificazione di ambienti con una superficie sino a 200 mq. In un periodo delicato come quello dell’emergenza Covid, un gesto significativo che va verso la prevenzione ma anche verso la tutela e salvaguardia della salute di tutti e di ognuno all’interno degli ambienti scolastici.