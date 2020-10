San Cataldo. Nota congiunta di Cittadinanza Attiva e Movimento dei Consumatori Sicilia meridionale per stima dei consumi idrici effettivi.

SAN CATALDO. Una nota congiunta di Cittadinanza Attiva e del Movimento Consumatori Sicilia meridionale sulle azioni da intraprendere relative alle parametrazioni delle stime dei consumi idrici effettivi.

E’ quella che le due realtà hanno prodotto con l’intenzione di stabilire i consumi idrici effettivi. “Premesso – si legge nella nota – che il calcolo del consumo fatturato all’utente viene determinato, sulla base di quanto stabilito dalla Carta dei Servizi e dall’art. 45 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tale calcolo può anche avvenire per stima, nei casi in cui non sia possibile effettuare la lettura del contatore da parte del gestore della rete idrica”.

“Di fatto – prosegue la nota – apprendiamo da diversi cittadini, che le attività operative di lettura dei contatori da parte dell’ente, appaiono non perfettamente in linea con quanto indicato nella carta dei servizi e nel regolamento del servizio idrico integrato. Ciò comporta inevitabilmente, fatture emesse con consumi stimati, che non sempre corrispondono al reale consumo, con ovvio aumento dell’importo da pagare in bolletta”.

Pertanto, secondo quanto si legge nella nota, “Vista la difficoltà materiale degli utenti che ricevono fatture contenenti importi non sempre comprensibili, ci si rende disponibili nei confronti di tutti gli utenti, a verificare eventuali anomalie nelle letture ed a procedere alle dovute azioni di tutela, pretendendo una determinazione puntuale dei consumi e al ricalcolo delle stesse”.