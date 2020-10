San Cataldo. Modificato il calendario di conferimento dei rifiuti.

SAN CATALDO. Nell’ambito della raccolta differenziata s’è registrata una modifica al calendario di conferimento dei rifiuti.

In particolare, con decorrenza LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020, il conferimento dei rifiuti solidi urbani per le UTENZE DOMESTICHE, opportunamente differenziati per tipologia, dovrà osservare le seguenti modalità:

– dovrà avvenire in prossimità del civico di appartenenza;

– esclusivamente negli appositi contenitori colorati (mastelli o carrellati) forniti dal gestore del servizio di igiene urbana dotati di codice a barre e transponder RfiD;

– osservando il seguente orario dalle ore 18,00 (del giorno precedente) alle ore 6,00 (del giorno riportato nel calendario)

Il “CALENDARIO SETTIMANALE” da osservare è il seguente:

LUNEDÌ ➡️ ORGANICO e PANNOLINI/PANNOLONI;

MARTEDÌ ➡️ PLASTICA e METALLI (lattine);

MERCOLEDÌ ➡️ ORGANICO e PANNOLINI/PANNOLONI;

GIOVEDÌ ➡️ VETRO – CARTA e CARTONE;

VENERDÌ ➡️ ORGANICO e PANNOLINI/PANNOLONI;

SABATO ➡️ SECCO INDIFFERENZIATO e PANNOLINI/PANNOLONI.