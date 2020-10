San Cataldo. L’attore Fabio Martorana protagonista nel film “Absolute” in uscita a novembre.

SAN CATALDO. In uscita, il prossimo novembre, “Absolute” il nuovo lungometraggio del regista e autore romano Mirko Alivernini dedicato al mondo della fantascienza. Protagonista della “pellicola”, visibile sulle maggiori piattaforme e sul canale Amazon Prime, che racconta di speranza e di ricerca, l’attore siciliano Fabio Martorana (nella foto).

L’attore di San Cataldo interpreta Fabrizio, un giovane biologo che ha fatto una scoperta importante: sa come salvare la Terra dall’effetto serra. Per realizzare il suo proposito deve compiere un viaggio su un planetoide, l’affascinante e insidioso Ocram, non molto distante dal globo terrestre. Gli imprevisti, tuttavia, lo colpiranno e nulla si realizzerà come aveva pensato. Porterà a termine il suo progetto?

Una storia di azione e intrigo, con un alto livello di adrenalina e suspense.

Fabio Martorana, classe 1981, con due lauree all’attivo, una in Scienze dell’educazione e della formazione e una in Ingegneria civile ha studiato recitazione e musica. Ha recitato in teatro e in film per il cinema. Ha sfilato sulle più importanti passerelle del settore moda ed è stato testimonial di numerosi brand.

Fin da ragazzo ha coltivato la sua passione per il cinema, e dopo aver costituito la sua azienda che lavora su tutto il territorio italiano, il 39enne è tornato davanti alla telecamera prima con la serie “La Notte dei Clan” e poi con “Absolute” del regista Alivernini con il quale ha in cantiere un nuovo progetto.

Nel cast del film, prodotto dalla Mainboard Production, organizzazione a cura di Gino Usai, Micaela D’Andrea aiuto regista e Valentina Pizzonia costumista, oltre a Fabio Martorana, Michela Folchetti, Sasha Valenzi, Giulio Dicorato, Domenico Rolando Astone, Jole Risi, Andrea Sasso, Stefania Della Rocca, Luigi Converso, Paola Barzi e Valter Lucarelli.