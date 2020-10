San Cataldo. Incontro proficuo tra la Commissione straordinaria ed i rappresentanti politici locali sulle questioni cittadine.

SAN CATALDO. La Commissione Straordinaria del Comune ha incontrato il 9 ottobre, nell’Aula Consiliare “Senatore Alessi”, i responsabili cittadini dei partiti politici per rispondere ad una serie di richieste che erano state formulate negli ultimi tempi.

Alla riunione hanno partecipato i Commissari: d/ssa Giuseppa Di Raimondo, dr. Filippo Romano e rag. Leonardo Richichi, coadiuvati dal Segretario Generale, d/ssa Laura Lo Iacono, dal Capo di Gabinetto, dr. Angelo D’Ascola, dal Comandante e Vice Comandante della Polizia Municipale Pasquale Messina e Salvatore De Vita.

Presenti per partiti politici Martina Riggi e Marco Andaloro per il Partito Democratico di San Cataldo; Romeo Bonsignore per il Movimento Politico Cittadino “Libertà è Partecipazione”; Claudio Vassallo per il Movimento Politico Cittadino “Liberi e forti”; Giuseppe Torregrossa per il Gruppo Cittadino del Movimento Politico “Lega Salvini Premier”; Adriano Bella per il Movimento Politico Cittadino “Meetup San Cataldo 5 Stelle”; Marco Iacona per il Movimento Politico Cittadino “Cittadinanza Attiva”; Valerio Ferrara per il Movimento Politico Cittadino “Fratelli d’Italia”.

Nel corso della riunione, incentrata particolarmente sulla corretta applicazione del contratto stipulato con l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani, si è discusso di Tari, mensa scolastica, stadio, Villa comunale, Cimitero, Contratto di quartiere e consultazione delle forze politiche locali, in ordine a rilevanti questioni di interesse generale.

La Commissione ha risposto, con dovizia di particolari, rammentando sempre i limiti imposti dal dissesto finanziario, dichiarato dalla precedente amministrazione, che non consentono, seppur condividendole, l’accettazione di alcune delle richieste avanzate dai rappresentanti politici locali.

L’incontro, caratterizzato da un clima sereno e di rispetto dei ruoli, si è concluso con la consegna, da parte di alcune forze politiche, di dossier che la Commissione esaminerà con la dovuta attenzione.