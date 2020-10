San Cataldo. Il ricordo di Nello Musumeci per l’on. Giuseppe Alessi: “Il suo impegno autonomistico è un esempio da seguire”.

SAN CATALDO. Un pensiero ed un ricordo doveroso, quello che il presidente della Regione Siciliana, l’on. Nello Musumeci, ha inteso riservare all’on. Giuseppe Alessi (nella foto) nel 115° anniversario della nascita avvenuta nella sua San Cataldo il 28 ottobre del 1905.

“Oggi Giuseppe Alessi, il primo presidente della Regione Siciliana, avrebbe compiuto 115 anni. A lui va il memore e grato pensiero di chi oggi eredita con orgoglio il compito di guidare una terra alla cui crescita seppe dare un impulso e un contributo notevoli. Il suo impegno autonomistico rappresenta ancora oggi un esempio da seguire per tutti coloro che, sul solco da lui tracciato, continuano a battersi per dare un senso compiuto a quella “specialità” che ci ha lasciato in eredità”.