San Cataldo. Il prossimo 18 ottobre al via il nuovo anno pastorale parrocchiale alla Chiesa Madre.

SAN CATALDO. Aprirà domenica 18 ottobre il nuovo anno pastorale parrocchiale della Chiesa Madre di San Cataldo.

A tutti sarà donata la nuova lettera pastorale di S.E. Mons. Mario Russotto che accompagnerà i fedeli in questo anno. Nella Celebrazione Eucaristica delle ore 11.00 sarà conferito il mandato ai catechisti, mentre alle ore 18.00 ai membri del Consiglio pastorale in rappresentanza di tutte le realtà ecclesiali che operano in Chiesa Madre.

Con l’apertura dell’anno pastorale inizia anche la catechesi per i fanciulli e i ragazzi del cammino di fede. Sabato alle ore 17.30 per i giovani in preparazione alla Cresima (triennio) mentre domenica alle ore 10.30 per i bambini in preparazione alla Confessione e alla prima Comunione (dalla 1° alla 5° elementare).

Per il primo anno di catechismo l’appuntamento è sempre domenica mattina alle 10.30. Per qualsiasi informazione è possibile contattarci su questa pagina (ricevendo risposta immediata), oppure attraverso indirizzo e-mail info@madrice.it oppure allo 0934587018 oppure presso l’ufficio parrocchiale.